Seinen Ursprung hat der Black Friday in den USA. Hier gilt der Aktionstag seit Jahrzehnten als umsatzstärkster Tag des Einzelhandels. Jahr für Jahr versammeln sich Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern in der Nacht nach Thanksgiving in endlosen Schlangen vor den Eingangstüren der Händler, um beim Startschuss die besten Schnäppchen ergattern zu können. Dabei kommt es nicht selten zu tumultartigen Wettrennen und regelrechten Kämpfen um die begehrtesten Doorbuster-Deals, also die Lockvogel-Angebote. In Deutschland wird der Black Friday seit 2006 begangen. Apple brachte damals als erstes Unternehmen die aus den USA bekannten Angebote nach Deutschland und veranstaltete in seien Stores ein eintägiges Shopping-Event nach Vorbild des amerikanischen Black Fridays. Nach und nach sprangen immer mehr Händler auf das Thema auf und feierten den Black Friday ebenfalls mit besonderen Rabatten und Sale-Aktionen. Dabei beschränken sich die Händler längst nicht mehr nur auf den Freitag, sondern weiten ihre Aktionen immer öfter zu einer ganzen Black Week, einem Black Weekend oder bis zum Cyber Monday aus. Quelle: blackfriday.de