Ist sie nur ein Phänomen oder gekommen, um zu bleiben? An der Inflationsrate scheiden sich die Geister. Erstmals seit über 30 Jahren ist die Teuerungsrate in Deutschland über fünf Prozent gestiegen; in Europa lag sie zuletzt bei 4,8 Prozent. Viele Expertinnen und Experten verweisen auf so genannte "Basiseffekte". Die Teuerungsrate sei deshalb so hoch, weil die Preise im Corona-Jahr 2020 so stark gefallen waren.



In Deutschland kommen als Sondereinflüsse die im vergangenen Jahr abgesenkte Mehrwertsteuer und die die zu Jahresbeginn eingeführte CO2-Abgabe hinzu.



In den USA lag die Inflationsrate zuletzt bei 6,8 Prozent. Die US-Notenbank plant, im kommenden Jahr mit drei Zinserhöhungen gegen den Preisauftrieb vorzugehen.

Bildquelle: Liu Jie/XinHua/dpa/Archiv