Aktienmärkte: Was hinter der Börsen-Talfahrt steckt

Auch in Südkorea fiel der Aktienindex rapide.

Neu aufgeflammte Ängste vor einer Wirtschaftskrise in den USA und die Furcht vor einer Eskalation im Nahen Osten haben Panik an den Aktienmärkten ausgelöst.

Der deutsche Leitindex Dax brach am Montag das dritte Mal in Folge ein. Dabei hatte das Börsenbarometer noch im Mai bei knapp 18.893 Punkten ein Rekordhoch erreicht; nun aber ist das Plus seit Jahresbeginn auf ein paar magere Prozent geschrumpft.