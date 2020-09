Normalerweise ein Grund für Börsen, ein Kursfeuerwerk zu starten. Doch wie bereits bei der Zinssenkung vor vierzehn Tagen, ging auch dieses Mal der Schuss nach hinten los. Für viele Investoren zeigte sich in dieser Maßnahme und den ebenfalls angekündigten massiven Geldspritzen für Anleihekäufe nicht mehr als die nackte Not, in der sich die Wirtschaft befindet.