Und dass die Preise beispielsweise für wichtige Rohstoffe deutlich steigen, hat mit dem Anspringen der Konjunktur in großen Volkswirtschaften zu tun. An China denkt man da zuerst, doch das Mega-Konjunkturpaket der Vereinigten Staaten in Höhe von 1,9 Billionen Dollar wird die Preisspirale weiter "anheizen".