Nach seinem Absturz in der Corona-Krise hat der Dax wieder Boden gut gemacht und am Mittwoch die Marke von 10.000 Punkten erreicht. Zuletzt gewann der deutsche Leitindex 3,52 Prozent hinzu -auf einen Stand von 10.042,32 Punkten. Gemessen an dem Anfang der Vorwoche erreichten Krisentief bei 8.255 Punkten hat sich das Börsenbarometer damit um fast 22 Prozent erholt.



Das eben erst geschnürte US-Konjunkturpaket zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise treibt die Kurse weiter nach oben.