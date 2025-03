Grüne Geldanlage: Ist verantwortungsvolles Investieren out?

Aber auch der Boom der Rüstungsaktien lässt die Nachhaltigkeit aus dem Fokus geraten. Doch Speich bleibt optimistisch, dass dies nicht dauerhaft so bleibt. Themen wie Geopolitik und Konjunktur stünden derzeit zwar mehr im Fokus: "Die Veränderungsgeschwindigkeit in der Natur, wie beim Klimawandel , wird in den nächsten Jahren aber vielfach höher sein als das, was wir in den letzten fünf Jahren gesehen haben."