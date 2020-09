Der scheidende Siemens-Chef Joe Kaeser. Archivbild

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Siemens will sein Energiegeschäft trotz des Chefwechsels und der Corona-Krise pünktlich an die Börse bringen. "Wir sind im Zeitplan - sowohl für die Feststellung des Carve-outs (Ausgliederung) als auch für die Vorbereitungen des Börsenganges Ende September", sagte der scheidende Konzernchef Joe Kaeser. Er gehe davon aus, dass man die dafür wichtige Hauptversammlung am 9. Juli abhalten könne.



Dazu, was passiert, falls die Versammlung wegen der Pandemie nicht stattfinden kann, äußerte sich Siemens nicht.