Auch europaweit wurden deutliche Tiefstände verzeichnet: Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, büßte am Donnerstag 3,40 Prozent auf 3.455,92 Punkte ein. Die Börsen in Paris und London gerieten ebenfalls stark unter Druck. In Asien setzt sich der Ausverkauf an den Aktienmärkten wegen der Furcht vor einem Konjunktureinbruch fort. Damit steuern die weltweiten Börsen auf die stärksten Einbußen seit der Finanzkrise 2008 zu.