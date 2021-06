Der Technologiekonzern Bosch stärkt mitten in der weltweiten Chipkrise mit einer neuen Halbleiterfabrik in Dresden den Industriestandort Deutschland und Europa. Das Engagement in der sächsischen Landeshauptstadt ist mit rund einer Milliarde Euro nach Unternehmensangaben die größte Einzelinvestition in der Firmengeschichte. Bosch will die Produktion in dem Werk bereits im Juli starten - ein halbes Jahr früher als geplant.