Die regionalen Gesundheitsbehörden meldeten am Freitagabend (Ortszeit) 54.711 Neuinfektionen. Damit sind in Brasilien insgesamt 1.038.568 Menschen mit dem Virus infiziert. 49.090 Menschen sind in Brasilien bislang offiziell an den Folgen der Virusinfektion verstorben. Brasilien ist nach den USA das Land, das am schwersten von der Pandemie betroffen ist.