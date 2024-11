Studie: Bürokratie kostet Milliarden - Mehr Schweden wagen

In Deutschland bremst die Bürokratie die Wirtschaft : Jährlich entgehen dem Land Milliarden. Eine aktuelle Studie des ifo-Instituts zeigt, wie dramatisch die Kosten des Verwaltungsaufwands sind. Dabei könnte ein Blick in andere Länder lohnen: Schweden zeigt, wie Bürokratieabbau gelingt - doch in Deutschland blockiert ein "politischer Stillstand" den Fortschritt.