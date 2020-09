Im September sank die Zahl der Arbeitslosen zum Vormonat um 108.000, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch mitteilte. Sie lag demnach bei 2,847 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum waren allerdings 613.000 mehr Menschen arbeitslos gemeldet - ein Plus von 1,3 Prozentpunkten. Die Quote lag im September bei 6,2 Prozent. "Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt sind nach wie vor deutlich sichtbar", sagte BA-Vorstand Daniel Terzenbach in Nürnberg: