Hoher Steuerzins seit 2014 verfassungswidrig

Beim Bund der Steuerzahler (BdSt) erwartet man eine "riesige Breitenwirkung". Denn der Zinssatz gilt auch bei der Einkommens-, Körperschafts-, Vermögens- und Umsatzsteuer. 2009 hatte Karlsruhe die Regelung in der Abgabenordnung noch für verfassungsgemäß erklärt.



Aber inzwischen hält die Niedrigzinsphase schon so lange an, dass der Bundesfinanzhof (BFH) 2018 umschwenkte und für Verzinsungszeiträume ab 2015 "schwerwiegende Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit" äußerte. Jetzt haben die Richter diese Zweifel in ihrer Entscheidung bestätigt.