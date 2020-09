Ob sie das können, ist die große Frage. Das im Grundgesetz garantierte Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ist zwar ein Menschenrecht, das auch für Ausländer gilt. Aber: Ungeklärt ist bis heute, ob sich auch Ausländer darauf berufen können, wenn sie nicht in Deutschland leben und in ihrer Heimat betroffen sind. Da ist aber Bewegung drin. Es könnte sein, dass die Verfassungsrichter in einem aktuellen Verfahren Ausländern den Grundrechtsschutz auch in diesem Fall grundsätzlich zusprechen.