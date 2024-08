Butter immer teurer: Preis vor neuem Rekord?

Butter könnte bald so teuer werden wie nie zuvor. Schon im Herbst rechnen Experten mit neuen Rekordpreisen, wie die "Lebensmittel Zeitung" am Donnerstag berichtet. Seit einem Jahr steige der Preis für das 250-Gramm-Päckchen Butter in Deutschland immer weiter an. Marktteilnehmer gingen daher davon aus, dass der Butterpreis bald die bisherige Höchstmarke von Ende 2022 übertreffen wird.