Wohnmobil-Branche: Ende des Caravan-Booms?

Die erfolgsverwöhnte Caravaning-Industrie steckt in einer kleinen Krise. Und die sei in weiten Teilen hausgemacht, sagt Branchenkenner Lützenkirchen. Die Hersteller und Händler blicken auf Boomjahre zurück, die ihren Anfang in den Jahren der Corona-Pandemie nahm. Als Flugzeuge nicht mehr fliegen und Hotels kaum noch Gäste bewirten durften, entdeckten nicht nur die Deutschen ihre Liebe zum Outdoor-Urlaub mit dem Wohnmobil.