Hahn prägte den Konzern in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender zwischen 1982 und 1993 maßgeblich. In der Frühphase der Globalisierung trieb er die internationale Expansion des Konzerns voran. In Europa rückte VW dank dieser Strategie vom fünften auf den ersten Platz vor. Als wegweisend wurde ab 1984 das Engagement in China betrachtet, wo andere Wettbewerber aus dem Westen erst in den späten 1990er Jahren groß einstiegen.