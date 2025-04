Trumps Strafzölle: Darum ist China gut darauf vorbereitet

... ist Chefökonom am Mercator Institute for China Studies (Merics). Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich chinabezogener Wirtschaftsfragen, auch durch seine Arbeit als Wirtschaftsanalyst in Shenzhen und in Peking.



Seine Forschungsschwerpunkte sind Chinas makroökonomische Wirtschaftsentwicklung, seine Handelsbeziehungen und Industriepolitik.



Quelle: MERICS