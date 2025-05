Chinas CO2-Emissionen sinken erstmals trotz höherem Verbrauch

"Du ziehst nach Peking? Da ist doch die Luft so schlecht!" Das habe ich oft gehört, als ich Ende 2022 meine Korrespondenten-Stelle in Peking angetreten bin. Natürlich kannte auch ich die Fernsehbilder: dicke gelb-orange Smog-Schwaden hingen regelmäßig über den Straßen von Chinas Hauptstadt. Man konnte kaum 20 Meter weit sehen. Meine Kollegen hatten mir bei meiner Ankunft erzählt, dass ihre Kinder auf dem Spielplatz des Kindergartens immer Masken tragen mussten. Keine zehn Jahre ist das her. Heute ist der Himmel über Peking meistens blau, Smog-Tage kann man an einer Hand abzählen.



Was mich in Peking auch fasziniert: Wie ruhig diese 20-Millionen-Einwohner-Stadt doch ist! Dafür braust jeden Tag eine gigantische Welle von E-Scootern über die Straßen, die Taxis und Busse sind elektrisch, knapp die Hälfte aller neu zugelassenen PKW sind es auch. Für Verbrenner - egal ob PKW, LKW oder Motorrad - gibt es tageweise Fahrverbote und strenge Regulierungen.



Verlässt man Chinas Hauptstadt Richtung Norden, Richtung Innere Mongolei, fallen bald die mit unzähligen Solarpaneelen gepflasterten Berge auf. Auch in Chinas Wüsten stehen heute massive Solarfarmen, an den Küsten fallen sofort die vielen Windräder auf. Daneben baut China auch neue Atomkraftwerke. Zur Wahrheit gehört, dass die Volksrepublik weiter auch auf Kohlekraftwerke setzt und dass der Pekinger Smog teilweise in andere Gebiete "verlegt" wurde, weil Kohlekraftwerke weiter in den Norden umgesiedelt wurden. Doch insgesamt geht der Ausbau der Erneuerbaren hier rasant voran.



- Elisabeth Schmidt, Korrespondentin im ZDF-Studio Peking