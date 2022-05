Problematisch an den deutschen Direktinvestitionen ist, dass sie China dabei helfen, Know-how in Hochtechnologiebereichen aufzubauen. Dort hat das Land Nachholbedarf und strebt langfristig eine Unabhängigkeit an, wie etwa das Institut für Weltwirtschaft Kiel 2021 hervorhob. Mit zu vielen Investitionen in High-Tech-Projekte könnten deutsche Unternehmen sich also überflüssig machen.