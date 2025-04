Doch die Automesse in Shanghai vermittelt inzwischen ein anderes Bild. Deutsche Hersteller suchen den Schulterschluss mit China - nicht nur als Absatzmarkt, sondern auch, um in einer sich rasant verändernden Industrie den Anschluss wiederzufinden.

Autobranche: Neubewertung durch Trumps Handelspolitik

In Shanghai präsentiert sich China als Verfechter des Freihandels. Diese geopolitischen Verschiebungen treffen auf eine Branche im Umbruch. Die einst tonangebenden deutschen Autobauer geraten in China zunehmend unter Druck. Einheimische Marken wie BYD und Geely wachsen rasant und überholen die deutschen Platzhirsche beim Absatz.

Deutsche Autobauer unter Zugzwang in China

Die Rolle Chinas hat sich während der Corona-Zeit massiv gewandelt; während in Europa Stagnation herrschte, wurde in China mit Hochdruck an technischen und vor allen Dingen unternehmerischen Durchbrüchen gearbeitet.

Abhängigkeit von China ein zweischneidiges Schwert?

Eine verstärkte Hinwendung zu China könnte jedoch neue Abhängigkeiten mit sich bringen. Stürmer warnt: Gerade mit Blick auf ihre Gewinne seien die deutschen Autohersteller weiterhin stark von China abhängig. Eine Strategie, bei der Produktion und Verkauf stärker auf den lokalen Markt in China ausgerichtet seien, stecke noch in den Anfängen.

Unter dem Titel "In China für China" will der einstige Marktführer in China wieder auf Spur kommen. Dafür tun sich die Wolfsburger unter anderem mit dem chinesischen Elektroautobauer Xpeng zusammen. Bis 2027 will der Konzern mehr als 20 neue Modelle speziell für den chinesischen Markt launchen.