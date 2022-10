An Kuka, dem weltweit führenden Anbieter in Robotik mit Sitz in Augsburg, zeigt sich, dass chinesische Investoren häufig zunächst nur Anteile an Unternehmen erwerben. Mit der Zeit werden diese Anteile ausgeweitet, bis am Ende ein Unternehmen komplett übernommen wird. So wurde auch Kuka 2016 von einem chinesischen Konzern geschluckt, nachdem ein Jahr zuvor erstmal nur ein kleines Aktienpaket erworben wurde.