Chinas Außenhandel ist in den ersten zwei Monaten des Jahres unerwartet stark um 41,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Wie der chinesische Zoll berichtete, machten die Exporte in US-Dollar berechnet sogar einen Sprung um Plus 60,6 Prozent. Die Importe legten um 22,2 Prozent zu.