Nach dem rasanten Anstieg in den vergangenen Monaten geht auch die Zollbehörde in Peking davon aus, dass sich das Wachstumstempo in der zweiten Jahreshälfte normalisieren und damit geringer ausfallen dürfte. Man blicke mit etwas Vorsicht darauf, wie sich die Corona-Pandemie rund um die Welt entwickeln werde.