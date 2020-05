Leider kann aber gerade das passieren, wie wir im Kontext der Pandemie lernen. Wir müssen deshalb in sicherheitskritischen Feldern, eindeutig im Gesundheits- und Pharmabereich und wohl auch in Teilen der Nahrungsmittelproduktion, die Fähigkeit zu einer verlässlichen Selbstversorgung zumindest innerhalb der EU fest in den Blick nehmen.