Nun hat Staatspräsident Xi Jinping verfügt, China brauche "echtes Wachstum", kein "fiktionales Wachstum". Was er will, sind beispielsweise massive Investitionen in den Hightech-Sektor mit dem Ziel der globalen Technologieführerschaft. Was er nicht will: Geschäftsmodelle wie das von Evergrande. Und so hat Chinas Finanzaufseher im August 2020 die "drei roten Linien" eingeführt - so etwas wie Maastricht-Kriterien für den Immobiliensektor.