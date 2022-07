Handelsabkommen : Chinas Griff nach Südamerika

Die Umfragen in Brasilien führt derzeit Ex-Präsident Lula da Silva (2003 – 2011) an. Dessen Abholungszahlen waren in der ersten Amtszeit zwar noch verheerender als die in Bolsonaros ersten vier Jahren, dafür begann Lula danach aber die Politik zu verändern und die Abholzung ging langsam zurück. Im aktuellen Wahlkampf verspricht Favorit Lula sogar einen Plan, der "Null Abholzung". Das ist genau das, was die potentiellen Handelspartner in Europa erwarten.