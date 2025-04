Trumps Zollpaket: China plant Gegenzölle von 34 Prozent

Zudem würden Exportkontrollen für sieben Seltene Erden eingeführt, so das Ministerium. Die Mineralien kommen in High-Tech-Produkten wie Computerchips, Elektroautobatterien und in der Rüstungsindustrie zum Einsatz. Dies soll bereits ab Freitag gelten.

Nach Informationen des ZDF-Studios in Peking stehen außerdem 16 US-Unternehmen und Organisationen auf einer Kontrollliste für Ausfuhren. Güter, die aus Sicht Chinas auch zu militärischen Zwecken verwendet werden können, dürfen nur noch mit Erlaubnis an sie exportiert werden.

Beschwerde bei der Welthandelsorganisation

Erst am Mittwoch hatte US-Präsident Donald Trump zusätzliche US-Zölle in Höhe von 34 Prozent auf chinesische Waren angekündigt. Sie sollen am kommenden Mittwoch in Kraft treten.

China: Zölle sind "Schikanen"

Trump: Zollnachlass für TikTok-Deal

Trump hatte China zuletzt einen Zollnachlass in Aussicht gestellt, falls die Regierung in Peking grünes Licht für den Verkauf des Kurzvideodienstes TikTok gibt. Er würde ein derartiges Geschäft in Betracht ziehen, sagte der Präsident am Donnerstag (Ortszeit) vor Journalisten an Bord der Air Force One.