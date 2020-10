"Die Chinesen haben ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigenen Regeln, und diese Regeln sind nicht konform mit dem, was der Westen sich an Regeln vorstellt. Wir Europäer sind anders", sagt auch Horst Löchel, Chinaexperte der Frankfurt School of Finance and Management, der selbst lange In China geforscht hat. "Eine stärker individualisierte und demokratisch verfasste Gesellschaft hat andere Empfindlichkeiten."