Die "New York Times" berichtete am 19. Juli, dass sie während der Corona-Pandemie eine wachsende Zahl an Fabriken in der betroffenen Region Xinjiang identifizieren konnten, die medizinische Schutzausrüstung herstellten.



Mindestens 17 von ihnen würden Gefangene als Arbeiter einsetzen, berichtet die NYT. Die Zeitung konnte zudem eine Lieferung an Schutzmasken in die USA zurück zu einer Fabrik in Hubei verfolgen, die ebenfalls uigurische Zwangsarbeiter einsetzt.



Ob solche Masken auch nach Deutschland geliefert wurden, ist bislang nicht bekannt.