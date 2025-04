Wirtschaftsexpertin Weber: US-Unberechenbarkeit nützt China

Isabella Weber, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der University of Massachusetts Amherst, beschäftigt sich schwerpunktmäßig unter anderem mit der politischen Ökonomie Chinas - und erklärt im Interview mit ZDFheute live die neue chinesische Offensive.

... zum Interesse Chinas an Vietnam, Kambodscha und Malaysia:

"Es sind natürlich einerseits Länder, die sehr nah an China sind, geografisch. Andererseits sind es Länder, die sehr direkt und auch sehr hart getroffen wurden von Trumps Zollpolitik", sagt Weber. Außerdem würden diese Länder zunehmend Niedriglohnkosten-Produkte produzieren, die für den chinesischen Markt sehr wichtig seien. Die Lohnkosten in China seien in den letzten Jahren ziemlich stark gestiegen, sodass sehr viel Produktion auch in diese Länder verlagert worden sei und China als Exportmarkt für diese Länder sehr wichtig sei.