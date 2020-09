In den letzten Wochen aber hatte sich gezeigt, dass die Interessenten für die m-Bank nicht gerade Schlange stehen. Nur einer, nämlich die teilverstaatlichte, zweitgrößte polnische Pekan-Bank, war dem Vernehmen nach übriggeblieben. Die anderen schreckt offenbar zum einen eine mögliche Einmischung der polnischen Regierung in die Belange der m-Bank. Zum anderen belasten auch Kredite in Schweizer Franken in Höhe von gut drei Milliarden Euro. Die drücken die m-Bank, weil der Schweizer Franken stark aufgewertet hat, die polnischen Kunden sich deshalb schwertun, diese Kredite zurückzuzahlen.