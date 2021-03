So sollen im Zuge des Umbaus des Firmenkundengeschäfts die Standorte Luxemburg, Ungarn, Hongkong sowie Barcelona, Brüssel, Bratislava, Aserbaidschan, Georgien, Indonesien, Irak, Kasachstan, Libanon, Malaysia, Serbien und Venezuela geschlossen werden. Verkleinern will die Commerzbank auch das Netz sogenannter Korrespondenzbanken: Künftig will sie auf internationaler Ebene nur noch mit etwa 1.300 statt mit 1.600 Instituten zusammenarbeiten.