Commerzbank will rund 10.000 Stellen abbauen

Wenige Wochen nach seinem Antritt setzt Commerzbank-Chef Manfred Knof zum Kahlschlag an. Die zweitgrößte deutsche Privatbank will insgesamt 10.000 Arbeitsplätze abbauen und etwa jede zweite der 790 Filialen in Deutschland schließen, teilte der Frankfurter MDax-Konzern mit. In Deutschland betreffe der Stellenabbau jeden dritten Arbeitsplatz der Bank.