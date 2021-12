In ganz Deutschland werden diese in den kommenden Wochen Eilentscheidungen zu 2G im Einzelhandel treffen. Allein die Kaufhaus-Kette Woolworth klagt nach Auskunft eines Unternehmenssprechers in Nordrhein-Westfalen und im Saarland. Am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof sind laut einem Sprecher sechs Verfahren gegen die 2G-Pflicht in Geschäften anhängig.