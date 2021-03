Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und die Wirtschaftsminister der Länder wollen umfangreiche Lockerungen aus dem Shutdown erreichen, und das bereits im März. So steht es in den Vorschlägen für ein Öffnungskonzept, das Altmaier am Mittwoch Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten vorlegen will.