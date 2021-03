Einen solchen Stufenplan gibt es beispielsweise in Berlin. Hier sind Notfallkrankenhäuser und Notfallzentren zur Covid-19-Behandlung in drei Level aufgeteilt. Level 1 und 2 übernehmen dabei "vorrangig die intensivmedizinische Behandlung von an Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patienten", heißt es in der entsprechenden Verordnung.