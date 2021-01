Durch die Corona-Krise ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland erstmals seit sieben Jahren wieder gestiegen: Im vergangenen Jahr kletterte die durchschnittliche Zahl der Arbeitslosen um 429.000 auf knapp 2,7 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte. Zugleich waren noch nie zuvor so viele Beschäftigte gleichzeitig in Kurzarbeit.