Stefan Sell: Der vor Corona in einigen Branchen klar erkennbare Fachkräftemangel wird sich massiv verstärken. Nur ein Beispiel: Allein in den knapp zehn Jahren zwischen 2010 und 2019 - dem Jahr vor Corona - ist in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie, Tourismus und Einzelhandel jeder dritte Ausbildungsvertrag weggebrochen. Bei den Köchen waren es über 45 Prozent weniger. Und gerade in diesen Bereichen hat die Corona-Krise überdurchschnittlich reingehauen. Man kann erwarten, dass die Unternehmen hier weiter überaus restriktiv auf Sicht fahren müssen.