Wie der Arbeitsmarkt dem Teil-Shutdown trotzt

Wie viele Arbeitslose sind auf Corona zurückzuführen, wie viele hätte es auch so gegeben? Um das zu ermitteln, nimmt die Bundesagentur für Arbeit an, dass sich der Arbeitsmarkt ohne die Pandemie wie im Vorjahr entwickelt hätte, vergleicht also die Zahlen von April bis November 2020 mit denen von April bis November 2019.



Dass es Corona-bedingt mehr Arbeitslose gibt, liegt nicht nur an Kündigungen. Weniger Menschen als üblich finden einen neuen Job, Stellenbesetzungen dauern länger und Weiterbildungskurse, deren Teilnehmer nicht mehr als arbeitslos gezählt werden, fielen vor allem im Frühjahr aus.



Die Corona-Krise schlägt sich in den Arbeitsmarktzahlen erst ab April nieder. Stichtag für die Daten ist Mitte des Monats, die Pandemie verschärfte sich aber erst in der zweiten Märzhälfte.