Bund will Produktion von Atemmasken fördern

Die Regierung will laut Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Produktion von Atemschutzmasken massiv ankurbeln. "Noch in diesem Monat startet ein sogenanntes Sprinterprogramm, mit dem wir kurzfristig verfügbare Maschinen zur nationalen und europäischen Herstellung zertifizierter Masken fördern wollen", so Altmaier zur Funke Mediengruppe.



Ein Investitionskostenzuschuss soll Anreize schaffen, um eine jährliche Produktionskapazität von etwa 2,5 Milliarden Schutzmasken aufzubauen.