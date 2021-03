Brauereien müssen im Shutdown kreativ werden

In Ludwigshafen backt ein Bäckermeister Brot aus gekauftem Bier und in Rheinland-Pfalz kam Jens Lenhardt, Geschäftsführer eines Getränkevertriebs in Freinsheim auf die Idee, überschüssige Biervorräte in einer nahegelegenen Destillerie zu Schnaps zu brennen.