Doch dieses Jahr gleicht diese Zeit für viele Branchen eher einem Trauerspiel. Überall in Deutschland bringen Großhändler Fassbier zum Vernichten in die Brauereien zurück, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft. Der abermals verlängerte Shutdown und die weiterhin brach liegende Gastronomiebranche treiben vielen Wirten die Tränen in die Augen.