Noch nie in der Geschichte der Börse ist ein Dax-Konzern in die Pleite gerutscht. Wirecard schaffte nicht nur diese Premiere. Davor machte der Zahlungsdienstleister mit Luftbuchungen und "verschwundenen" Milliardenumsätzen von sich reden. Derzeit befindet sich der Vorstandschef in Untersuchungshaft; ein weiterer Vorstand ist auf der Flucht.



Der Skandal wirft weiter Fragen auf. So muss sich die Prüfungsgesellschaft EY fragen lassen, wie sie jahrelang die erfundenen Jahresabschlüsse von Wirecard testieren konnte. Auch die Aufsichtsbehörde BaFin hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Sie ging Hinweisen von Journalisten der "Financial Times" nicht nach. Außerdem zockten BaFin-Mitarbeiter mit Wirecard-Aktien.



Quelle: Jan-Ole Kraksdorf