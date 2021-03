Die Bundesbank hat 2020 erstmals seit Jahrzehnten keinen Gewinn an das Bundesfinanzministerium überwiesen. Die geldpolitischen Krisenmaßnahmen in der Corona-Pandemie hätten sich "deutlich" in der Bilanz niedergeschlagen, erklärte die Zentralbank. Angesichts der damit einhergehenden Risiken sei die Wagnisrückstellung aufgestockt worden.