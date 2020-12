In Berlin ist "Click and Collect" möglich, Lieferung von Ware ebenfalls. Die Regierung hat nur verfügt, dass "Verkaufsstellen" im Sinne des Berliner Ladenöffnungsgesetzes geschlossen werden müssen. So kann zum Beispiel in Baumärkten und Kaufhäusern telefonisch oder online bestellt und die Ware dann abgeholt werden. Im KaDeWe ist so auch die Feinschmecker-Etage geöffnet.