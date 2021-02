Die Bahn will außerdem das Tarifeinheitsgesetz durchsetzen und sorgt damit für Unruhe in bei den Angestellten. Das Unternehmen mit über 200.000 Beschäftigten in Deutschland verschickte am Freitag Informationen an seine Mitarbeiter, wonach künftig im jeweiligen Betrieb nur noch der Tarifvertrag der jeweilig stärksten Gewerkschaft gilt. Das hat Auswirkungen auf Schicht-Regelungen und den Kündigungsschutz.