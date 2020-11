Nun hoffen beide Firmen auf eine Zulassung und den Beginn der millionenfachen Auslieferung noch in diesem Jahr. Biontech mischt damit ganz vorne mit im Kampf gegen Corona, ist dabei aber nicht allein. Auch Forscher in Tübingen bei CureVac arbeiten an einem Impfstoff – mit finanzieller Unterstützung des Investors und SAP-Gründers Dietmar Hopp und der Bundesregierung. In der Tübinger Nachbarschaft forscht auch das Start-up-Unternehmen Prime Vector Technologies an einem möglichen Impfstoff, ebenso eine Ausgründung aus der Universität München mit Namen baseclick GmbH.