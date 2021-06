Heinemann: Um Online und Offline verknüpfen zu können, sollte erst einmal ein funktionsfähiger Online-Shop vorliegen, der nicht innerhalb eines Jahres und vor allem nicht in einer existenziellen Krise aus dem Boden gestampft werden kann. In den meisten Fällen fehlt es an dem erforderlichen Know-how, aber auch an der Investitionsbereitschaft sowie natürlich an den Mitteln.